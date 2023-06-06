Bitcoin çakıldı: Binance’a dava açıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle Binance, Binance.US'u işleten ABD merkezli BAM Trading ve kurucuları Zhao'nun suçlandığı bildirildi.

Zhao ve Binance'in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC'in ayrıca, Binance'in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance'in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.

PLATFORMUMUZU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ"

Binance'in açıklamasında da en başından beri SEC'in soruşturmalarında aktif iş birliği yapıldığı ancak tüm çabalara rağmen SEC'in müzakere sürecini terk edip tek taraflı davrandığı öne sürüldü.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin tarafında satışlar hızlandı. Piyasalara olan güven sarsıldı ve düşüş hız kazandı. Bitcoin dün 27 bin Dolar seviyelerinde işlem görürken bugün olumsuz gelişmelerin ışığında yüzde 5 civarında düşüşle 25 bin 500 dolar seviyelerinde seyir ediyor.