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Borsada yeni sistem devrede

Borsada yeni sistem devrede
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Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Yapılan açıklamada;

"Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası  araçlarında  gerçekleşen  işlemler  esnasında  uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların  kotasyon  girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Paylar, yeni pay alma hakları,gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat seviyesi (TL)

Fiyat adımı (TL)

0,01-19,99

0,01

20-49,99

0,02

50-99,99

0,05

100-249,99

0,10

250-499,99

0,25

500-999,99

0,50

1.000-2.499,99

1,00

2.500 ve üzeri

2,50

 

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01-49,99

0,01

50-99,99

0,02

100-249,99

0,05

250-499,99

0,10

500-999,99

0,25

1.000-2.499,99

0,50

2.500 ve üzeri

1,00

 

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

 Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL)

Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı

0,01-1,00

6

1,01-2,50

8

2,51-10,00

10

10,01 ve üzeri

%1

 

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı yeniden belirlenmiştir.

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