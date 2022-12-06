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Brent petrolde aylar sonra bir ilk: Sert düştü

Brent petrolde aylar sonra bir ilk: Sert düştü
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Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'e yakın düşüş göstererek 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını gördü.

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 4'e yakın düşüşle 80 doların altını gördü. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

GÖZLER AKARYAKIT PİYASASINDA
Öte yandan araç sahipleri petrol fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Brent petroldeki sert düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak dün gece motorine 69 kuruş indirim yapılmıştı.

Etiketler akaryakıt pmpa benzin
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