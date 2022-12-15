Bütçe kasımda 108,3 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi. 11 aylık bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında bütçe 108,3 milyar TL fazla verdi. Ocak-kasım dönemi için toplam bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu.

Bütçe ekim ayında bütçe 83,3 milyar TL açık vermişti. Merkezi bütçe geçtiğimiz yılın kasım ayında ise 32 milyar TL fazla vermişti.

FAİZ HARCAMALARINA 24,4 MİLYAR

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasım ayı itibarıyla 347,7 milyar TL olarak gerçekleşirken vergi gelirleri 312,1 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 29,4 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri kasım ayı itibarıyla 239,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 24 ,4 milyar TL, faiz hariç harcamalar ise 215,2 milyar TL olarak gerçekleşti.