Çalışana yemek ve ısınma yardımı detayları netleşti

Nakit yemek yardımı ve ısınma yardımı ödemelerinin detayları netleşti. Buna göre, ödemelerin çalışanın mevcut ücretine ek olarak verilmesi gerekiyor.

Çalışana yemek ve ısınma yardımının detayları belli oldu. Buna göre ücret artırmayan vergi istisnasından faydalanamayacak.

Çalışanlara yapılacak nakit yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. Günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmaması gerekecek. 51 lirayı aşan yemek bedeli ödemeleri istisna kapsamında olmayacak. Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması gerekecek. İşletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı da gelir vergisinden istisna olacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı taslağa göre çalışanlara yapılacak 1000 lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden istisna edilmesi uygulamasının başlangıcı 9 Kasım 2022 olacak. Yasa 3 Kasım'da çıktı ancak Resmi Gazete'de 9 Kasım'da yayımlanmıştı. Taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1000 liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor.

Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Aynı şekilde mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.