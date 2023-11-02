2024'te kaç gün tatil var ? 2024'te 7 gün izinle 40 gün tatil imkanı...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan bir yandan yeni yıl zamlarını düşünürken diğer bir taraftan da, kısa süreli izinle nasıl uzun süreli tatil yapacağının hesaplarını yapıyor. Ancak 2024 yılında öyle bir ayrıntı var ki, bir çalışan eğer doğru 7 gün izin alabilirse tam 40 gün tatil yapabilecek.... İşte o kritik günler...

2023 yılının son çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde 2024 yılının da tatil günleri takvimi açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2024 yılında yer alan tatil takvimine göre 7 gün izin yaparak toplamda 40 gün tatil yapma fırsatı elde edilebiliyor. İşte 2024'ün tatil günleri: OCAK

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün



NİSAN

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MAYIS

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı HAZİRAN

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı TEMMUZ

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü AĞUSTOS

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı EKİM

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı 7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL FIRSATI Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek. O yıllık izin takvimi ise şöyle:



23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.