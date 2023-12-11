AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isimden asgari ücret için kötü haber

Hem AK Parti iktidarına hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Ankara kulislerinden aldığı "asgari ücret zam oranı" iddiasını açıkladı.

2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda pazarlıklar başlarken, AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük 2024 yılı asgari ücreti için büyük tepki çekecek bir iddiayı ortaya attı.

Cem Küçük katıldığı canlı yayında “Yeni Asgari ücret ne olacak” sorusuna "bilmiyorum" diyerek yanıt verirken ardında da yetkililerden duyduğu bilgileri paylaştı.

Küçük, resmi enflasyon verilerine göre asgari ücretin yüzde 38 artırılması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle bu oranın yüzde 40’a yükseltileceğini ileri sürdü. Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete bu yıl tek seferde zam yapılacağını açıkladıklarını hatırlattı.

Küçük, bu yüzden yüzde 40’lık zamla 15 bin 960 lira olması gereken asgari ücretin ‘tek zam’ nedeniyle 17 bin 500 lira olarak belirlenebileceğini belirtti. Küçük, bu bilgilerin yetkililerden aldığı duyumlarla oluşturduğunu ifade etti.

Küçük, kendi tahminine göre asgari ücretin 16 bin TL olacağını söyledi. Bu rakam, asgari ücretin 17 bin lira veya daha fazla olmasını bekleyen bazı uzmanları hayal kırıklığına uğrattı.