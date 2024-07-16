  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Bu meslekleri yapanlar dikkat: İş dünyası ''gri yakalıları'' arıyor

Bu meslekleri yapanlar dikkat: İş dünyası ''gri yakalıları'' arıyor

Bu meslekleri yapanlar dikkat: İş dünyası ''gri yakalıları'' arıyor
Güncelleme:

İş dünyasında ‘beyaz’ ve ‘mavi’ yaka kavramına şimdi de ‘gri yaka’ tanımı yerleşti. Özellikle üretim sektörlerinde çalışan ve mesleki eğitimden geçmiş tecrübeli kişiler için talep arttı.

Çalıştıkları alanla ilgili belirli eğitim almış olmalarının yanı sıra meslek liselerinden mezun olup emek yoğun görevler üstlenerek iş hayatına atılmış insanlar ‘gri yaka’ olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de insan kaynakları alanında araştırmaları bulunan Murat Yeşildere, bu tip çalışanların tecrübe ve donanımlarıyla birçok sektörde çok kıymetli olduklarını belirtti.

Yeşildere, “Teknolojik ilerleme ve onun tetiklediği otomasyon, verimlilik inisiyatifleri, hemen her sektörde mavi yaka çalışan ihtiyacını azaltırken, kendini yetiştirip ‘Gri Yaka’ statüsüne geçebilenler kariyerlerine başarıyla devam edebiliyor. Bununla birlikte uluslararası iş piyasasında pilotlar, itfaiyeciler, muslukçu, elektrikçi, marangoz, teknisyen, aşçı, hukuk destek elemanları da ‘Gri Yaka’ olarak adlandırılıyor ve büyük talep görüyor” dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yeşildere, gri yakalılara talebin artacağını belirterek, “Teknoloji ve kullanımına vakıf gri yakalar, iş hayatının her alanında talep görürken, finansal olarak da daha büyük değer sağlıyorlar. Diğer yandan, örneğin üretim sektöründe, otomotiv alanında makine operatörleri, montajcılar, kaynakçılar gibi çalışanlara yönelik talep devam ederken, kendilerini eğitebilenlerin katkıları da artacaktır.

Mesleki eğitim almış çalışanların sayısı artsa da talebe cevap verecek seviyelere henüz ulaşmadığından, işverenler birçok alanda gri yakalı çalışan bulmakta zorluk yaşıyorlar; bulanlar ise çalışanlarını elinde tutmak için ortalamanın üzerinde maaş ve yan haklar sunmak zorunda kalabiliyorlar” diye konuştu.

İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladıİŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladıHaber
İş var, işçi yok... Bu sektörler binlerce ara eleman arıyorİş var, işçi yok... Bu sektörler binlerce ara eleman arıyorHaber
Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleriBu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleriHaber

 

İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan mesleklerİŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan mesleklerHaber

 

Etiketler iş başvurusu gri yakalı mavi yakalı beyaz yakalı talep personel işçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi Simge Sağın'dan boşanma aşamasındaki Icardi'ye ''ince'' mesajı Simge Sağın'dan boşanma aşamasındaki Icardi'ye ''ince'' mesajı Milyonluk saati ve ayakkabısı olay olan Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan yeni hamle Milyonluk saati ve ayakkabısı olay olan Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan yeni hamle 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak Bursa'da film gibi çatışma kamerada Bursa'da film gibi çatışma kamerada İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı AK Partili belediye başkanından skandal ''işgal'' gafı AK Partili belediye başkanından skandal ''işgal'' gafı
2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu 2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı