Bu meslekleri yapanlar dikkat: İş dünyası ''gri yakalıları'' arıyor

İş dünyasında ‘beyaz’ ve ‘mavi’ yaka kavramına şimdi de ‘gri yaka’ tanımı yerleşti. Özellikle üretim sektörlerinde çalışan ve mesleki eğitimden geçmiş tecrübeli kişiler için talep arttı.

Çalıştıkları alanla ilgili belirli eğitim almış olmalarının yanı sıra meslek liselerinden mezun olup emek yoğun görevler üstlenerek iş hayatına atılmış insanlar ‘gri yaka’ olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de insan kaynakları alanında araştırmaları bulunan Murat Yeşildere, bu tip çalışanların tecrübe ve donanımlarıyla birçok sektörde çok kıymetli olduklarını belirtti.

Yeşildere, “Teknolojik ilerleme ve onun tetiklediği otomasyon, verimlilik inisiyatifleri, hemen her sektörde mavi yaka çalışan ihtiyacını azaltırken, kendini yetiştirip ‘Gri Yaka’ statüsüne geçebilenler kariyerlerine başarıyla devam edebiliyor. Bununla birlikte uluslararası iş piyasasında pilotlar, itfaiyeciler, muslukçu, elektrikçi, marangoz, teknisyen, aşçı, hukuk destek elemanları da ‘Gri Yaka’ olarak adlandırılıyor ve büyük talep görüyor” dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yeşildere, gri yakalılara talebin artacağını belirterek, “Teknoloji ve kullanımına vakıf gri yakalar, iş hayatının her alanında talep görürken, finansal olarak da daha büyük değer sağlıyorlar. Diğer yandan, örneğin üretim sektöründe, otomotiv alanında makine operatörleri, montajcılar, kaynakçılar gibi çalışanlara yönelik talep devam ederken, kendilerini eğitebilenlerin katkıları da artacaktır.

Mesleki eğitim almış çalışanların sayısı artsa da talebe cevap verecek seviyelere henüz ulaşmadığından, işverenler birçok alanda gri yakalı çalışan bulmakta zorluk yaşıyorlar; bulanlar ise çalışanlarını elinde tutmak için ortalamanın üzerinde maaş ve yan haklar sunmak zorunda kalabiliyorlar” diye konuştu.