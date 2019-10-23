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  4. 23 Ekim 2019 14:16

Emekli maaşları 2020 zammıyla ne kadar olacak ?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli de gözünü yeni yılın Ocak ayında açıklanacak olan emekli maaşı zamlarına çevirdi. Beklentilere göre zamlı maaşların ne kadar olacağı hesaplandı.

Emekli maaşları 2020 zammıyla ne kadar olacak ?
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Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

Takvim'in haberine göre, bu tahmin emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek. Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Yüzde 7.3 zam oranı; 2 bin liralık maaşı 2 bin 146, 3 bin liralık maaşı 3 bin 219, 4 bin liralık aylığı 4 bin 292, 5 bin liralık maaşı da 5 bin 365 liraya yükseltecek.

Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

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