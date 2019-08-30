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  4. 30 Ağustos 2019 13:49

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla memur ve emeklilerinin 2020-2021 yıllarını kapsayan zam oranlarının tespitinin ardından yeni ücretler belli oldu. Buna göre En düşük memur maaşı yeni zamla Ocak 2020'de 3 bin 875 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 623 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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memur ve emeklileri maaşlarına Ocak ve Temmuz 2020'de yüzde 4'er, Ocak ve Temmuz 2021'de ise yüzde 3'er zam yapılması öngörüldü.

Ayrıca eşi çalışmayan kamu görevlilerine yapılan aile yardımı ödeneğinde de 20 lira artış yapıldı.

Ocak 2020'de, aile yardımı ödeneği dahil 3 bin 707 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 4,5 artışla 3 bin 875 liraya, ortalama memur maaşı da 4 bin 483 liradan yüzde 4,2 artışla 4 bin 669 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı ise Ocak 2020'de yüzde 4 artışla 2 bin 523 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak.

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Memur-Sen'den zam oranına tepki

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin maaş zammında hükümetin teklifini artırmadı. Kurul, hükümetin ikinci teklifinde olduğu gibi 2020’de yüzde 4+4, 2021’de de yüzde 3+3 zam verdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükseltmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu" dedi.

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