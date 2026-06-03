İsa Karakaş'tan emekliye 36 bin TL, asgari ücretliye %50 zam için dikkat çeken açıklama

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan 36 bin TL en düşük emekli maaşı ve olası erken seçim durumunda asgari ücrete yüzde 50 zam senaryolarını değerlendirdi. 5 milyon emekliyi ilgilendiren 'sıfır zam' riski ve memurların kıdem tazminatı planlamaları hakkında kritik uyarılarda bulunan Karakaş emekli ve çalışan maaşlarının 2027-2028 seçim takvimine göre nasıl şekilleneceğini de açıkladı.

Türkiye'de milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek maaş zamlarına çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı açıklamalar geldi.

TGRT Haber canlı yayınına katılarak ekonomik senaryoları değerlendiren Karakaş; en düşük emekli maaşının 36 bin TL olacağı yönündeki iddiaları, memur emeklilerinin seyyanen zam beklentilerini ve asgari ücrete yapılabilecek olası yüzde 50'lik zam ihtimalinin tamamen 'erken seçim' takvimine bağlı olduğunu açıkladı.

"36 Bin TL Konuşuluyor Ancak Kesinleşmiş Karar Yok"

Haber3com'un derlediği bilgilere göre, kamuoyunda giderek yayılan "en düşük emekli maaşı 36 bin lira olacak" spekülasyonlarına açıklık getiren İsa Karakaş, bu rakamın Ankara kulislerinde telaffuz edildiğini doğruladı.

Ancak an itibarıyla somut veya kesinleşmiş bir karar olmadığını vurguladı. Maaş düzenlemelerinin 2027 veya 2028 yıllarında yapılabilecek olası bir seçimin takvimine göre şekilleneceğini belirten uzman isim, seyyanen zam formülünün sadece en düşük maaş alanlara değil, yaklaşık 22 bin liralık bir artışla tüm emeklilere yansıtılması gerektiğini savundu.

5 Milyon Emekli İçin "Sıfır Zam" Riski ve Asgari Ücret Senaryosu

Hükümet kanadından geçmişte yapılan açıklamalara dikkat çeken Karakaş, kök maaşı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin yeni dönemde "sıfır zam" alma ihtimalinin de masada tartışıldığını belirtti. Ancak böyle bir uygulamanın büyük toplumsal tepki çekeceğini öngörerek bu ihtimalin zayıf olduğunu ifade etti.

Asgari ücrete ara zam tartışmalarına da değinen Karakaş, normal şartlarda ara zammın düşük bir ihtimal olduğunu ancak siyasi arenada erken seçim ihtimalinin güçlenmesi durumunda ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında dev bir zam yapılabileceğinin altını çizdi.

Kıdem Tazminatında "Temmuz" Uyarısı ve Bekleyen Düzenlemeler

Özellikle yüksek ücretle çalışan memur ve işçilerin emeklilik planlamaları için kritik bir tüyo veren Karakaş, olası maaş zamlarının kıdem tazminatı tavanını da yukarı çekeceğini hatırlatarak, çalışanların emeklilik dilekçesi vermek için temmuz ayını beklemelerinin lehlerine olacağını vurguladı. Ayrıca; ev kadınlarına emeklilik, 3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesi, disiplin affı ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi uzun süredir bekleyen torba yasa maddelerinin yaklaşan seçim atmosferiyle birlikte yeniden Meclis gündemine gelebileceği müjdesini verdi.

Haber3.com Haber Merkezi