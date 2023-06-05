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Kıskananlar çatlasın! Haftada 4 gün çalışmayı kabul ettiler!

Kıskananlar çatlasın! Haftada 4 gün çalışmayı kabul ettiler!
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Çalışma saatini haftada 4 güne indiren ülkeler arasına bir yeni ülke daha eklendi.

Polonya da haftada 4 gün çalışmayı deneyen ülkeler arasına katıldı. Avrupa'da birçok hükümet haftada 4 gün çalışma sistemini deneme kararı aldı. 4 gün çalışma uygulaması başlatılan ülkeler ise şöyle: İspanya, Belçika, İzlanda, Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Almanya, Finlandiya.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararname gereği, işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak, maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgilerde, haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, toplamda 350 bin avro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi.

Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personel ile ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlık ile paylaşarak bir rapor hazırlayacak.

Portekiz hükümeti, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor.

 

AA

Etiketler mesai haftada 4 gün mesai çalışma çalışma süresi
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