KOSGEB'ten bir kredi müjdesi daha

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, "50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldi. Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan`dan, 2 Haziran`a kadar uzattık" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde, kredi kullandırım süresinin uzatılması için işletmelerden çok yoğun talep geldiğini belirterek, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." dedi.

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yılki kredi faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.

Biçer, 10-20 Şubat tarihlerinde alınan başvurulardan 460 bin 167 KOBİ'nin, KOSGEB destekli sıfır faizli krediden faydalanabilmesi için onay verildiğini, 28 Şubat'tan itibaren de KOBİ'lerin kredi kullandırım işlemlerinin başladığını anlattı.

Kredi kullandırım işlemlerinde son başvuru tarihinin 28 Nisan olarak belirlendiğini kaydeden Biçer, birçok KOBİ'nin, bankalardaki iş ve işlemler sebebiyle kredi kullanamadıklarına işaret etti. Biçer, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldiğine dikkati çekerek, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." diye konuştu.

Biçer, bu kapsamda halihazırda 250 binden fazla işletmenin krediden yararlandığını kaydetti. Sıfır faizli kredi desteğiyle piyasalarda toplam 11 milyar liralık kredi hacmi oluşacağının altını çizen Biçer, bugüne kadar bu rakamın 6 milyar lirasının esnafın cebine girdiğini aktardı.



