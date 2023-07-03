Memur ve emekli zammında yeni senaryolar belli oldu

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zam oranına çevrildi. İşte memur ve emeklilere yapılacak zamda olası senaryolar

Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere temmuz ayında farklı zam senaryoları ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre en düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3.500 -5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7.500 liranın altında kalanlar, yine 7.500 lira aylık almaya devam edecek.

Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek.

Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu.

Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak.

Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor.

Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için farklı formüller değerlendirildi.

Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması.

Ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak.

Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

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