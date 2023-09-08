Özel sektörde yeni korku bu oldu

Dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların hızla entegre olmaya devam ettiği iş dünyasında şimdi de şirketlerin yüzde 90’ını çalışanlarını elde tutma endişesi yaşadığı ortaya çıktı.

Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımıza entegre olmasıyla birlikte iş dünyasının dinamikleri de hızla değişiyor. Yeni beceriler edinerek değişikliklere karşı direnç gösteremeyenler geride kalırken, globalde yaygın olarak kullanılan “business school (iş okulu)” konseptini ülkemizde uygulayan BMI Business School ise sunduğu eğitim programlarıyla bu problemi ortadan kaldırıyor. Hem kişilerin hem de kurumların gelişimine katkıda bulunurken, Türkiye’nin Avrupa ve ABD’deki iş dünyasıyla iletişim ve bilgi ağını güçlendiriyor.

Globalde kişilerin ve şirketlerin sıkça başvurduğu bu eğitim modeliyle ülkemizdeki iş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırdıklarını söyleyen BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, “Hem birey hem de şirketlerin ayakta kalabilmesi artık sürekli gelişimle mümkün oluyor. Uyarlanabilir olmak, yeni beceriler edinerek farklı fikirler ortaya koyabilmek gerekiyor. Biz de akademik bilgiyi pratik tecrübe ve çıkarımlarla buluşturarak katılımcıların iş yapış şekillerini ve bakış açılarını gözden geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

Şirketlerin %83’ü insan merkezli kültür oluşturmayı hedefliyor

LinkedIn’in yayımladığı İşyeri Öğrenim Raporu’na göre insanların öğrenme ve gelişme etkinlikleri, kurumsal başarının merkezinde konumlanırken, iş dünyasının geleceğine de %89 oranında yön veriyor. Nitekim günümüzdeki liderler artık kurumlarının çevik bir kültüre sahip olması ve dirençli bir işgücü yaratmak için çalışanlarına beceri kazandırmayı önceliklendiriyor. Kişisel gelişimi desteklemek, liderlerin gelecek yılki stratejilerinde ilk üçte yer alıyor. Küresel çapta yetenek krizinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve kuruluşların %90’ının çalışanlarını elde tutmak konusunda endişe duyduğunu belirten BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Bugün şirketlerin %83’ü insan merkezli bir kültür oluşturmayı hedefliyor ve bunun için bireysel gelişimi destekleyen öğrenme modellerine bakıyor. Çünkü örgütsel başarının merkezinde bireysel başarı yatıyor ve liderlerin %82’si insan odaklı stratejilerin, başarının temeli olduğunu düşünüyor. BMI Business School olarak biz de 20 yılı aşkın deneyimimizle sertifikalı eğitim programları sunuyoruz. Hem genel katılıma açık hem de kurumsal eğitim programları ile iş dünyasındaki profesyonellerin gelişimine katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Akademi ve iş dünyası arasında kilit bir noktada konumlanıyoruz”

Akademi ve iş dünyası arasında kilit bir noktada konumlanarak, kurum ve bireylerin ihtiyaçlarına hitap eden, pratik bilgiye dayanan gelişim programları oluşturduklarını aktaran Dr. Emirhan Altunkaya, “Finans, satış ve pazarlama, insan kaynakları, operasyon, BT gibi farklı iş fonksiyonlarına yönelik sunduğumuz özelleştirilmiş sertifikalı eğitimlerin yanı sıra yönetim becerileri, liderlik, strateji, iletişim gibi alanlarda da yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayan özel programlar da yapıyoruz. Eğitim portföyümüzde, Paris Sorbonne Üniversitesi işbirliğinde Executive MBA programı da bulunuyor” dedi.

"Türkiye’deki iş dünyasına yönelik eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ve iş okulları işbirliklerinin yanı sıra, lider, yönetici ve eğitmenlerle çalışarak iş dünyasının gereksinimlerini tamamlayan gelişim programları hazırladıklarını söyleyen BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’deki iş dünyasına yönelik eğitimin kalitesini artırmak ve güçlü bir iş okulu markası yaratarak ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Kurumların öğrenme kültürü oluşturmasına, bireylerin ise kariyerlerini sağlam temeller üzerine kurmasına aracılık ediyoruz. İş dünyasına yönelik nitelikli, uygulamaya yönelik ve günceli takip edebilen eğitim programlarıyla hizmet vererek, kurumların ve bireylerin gelişimini destekliyoruz. Avrupa’da ve globalde önemli bir yeri olan ‘business school’ konseptinin, Türkiye’deki öncü kurumu olmayı hedefliyoruz.”