SGK prim borçlarına yeni düzenleme: Taksit sayısı değişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için hazırlanan yeni kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Mevcutta 36 ay olan taksit süresinin 72 aya çıkarılacağını belirten Işıkhan, teminatsız tecil tutarının da 1 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen ‘Ulusal Yeterlilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Kalite Güvencesi Çalıştayı'na katıldı. Bakan Işıkhan çalıştayda, iş dünyasını ve borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren yasal düzenlemeyi açıkladı.

Işıkhan, "Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağlıyoruz. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum" diye konuştu.







