Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!''

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın sanık ve müşteki olarak yer aldığı "tehdit ve şantaj" davasında ikinci perde açıldı. Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Özcan, mahkemede çarpıcı bir açıklama yaptı. Mesaj kayıtlarının yapay zeka ile üretildiğini savunan Özcan, evlilik birliğine dair "Eşime özür borcum var" dedi.

Bolu’da şubat ayından bu yana kamuoyunun yakından takip ettiği, görevden alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın merkezinde olduğu "tehdit, şantaj ve irtikap" davasının ikinci duruşması Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada Özcan, hakkındaki iddialara sert yanıtlar verdi.

"Mesajlar Doğru Değil Ama Eşime Borçluyum"

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılan Tanju Özcan, davanın odağındaki mesajlaşmalarla ilgili dikkat çeken bir savunma yaptı. Özcan, "Müşteki ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştım ancak benim konumumdaki birinin bu mesajları atması doğru değildi. Bu mesajlarda TCK’ya aykırı bir suç yok; ancak evlilik birliğim açısından eşime bir özür borcum vardır" ifadelerini kullandı.

"Yapay Zeka" İddiası ve İftira Tepkisi

Savunmasında kendisine yönelik kumpas kurulduğunu iddia eden Özcan, mahkemeye sunulan mesaj kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kayıtların yapay zeka veya benzeri yöntemlerle üretilmiş olabileceğini belirten Özcan, aramaların Gürcistan numaraları üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Ayrıca, şikayetçi olduğu şahısların "sanık" pozisyonuna düşürülmesini "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirdi.

Şoförünün Nikahı İptal Oldu

Müşteki Ö.Ç.’nin ilk duruşmadaki iddialarına da değinen Özcan, bu ifadelerin "siyasi hasımlarının telkiniyle" verildiğini ileri sürdü. Bu iddiaların sosyal bir yıkıma neden olduğunu vurgulayan Özcan, "Ö.Ç.’nin iftiraları yüzünden şoförümün mayıs ayındaki nikahı iptal edildi. Bir yuvanın kurulmasına engel olanları Allah’a havale ediyorum" dedi.

Dava Süreci ve İstenen Cezalar

İddianamede Tanju Özcan hakkında "Şantaj" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istenirken, sanık M.A. için "Şantaj, hürriyeti tahdit ve tehdit" suçlarından 12 yıla kadar hapis talep ediliyor. Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA