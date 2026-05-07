  Saraybosna'da kan donduran ''İnsan Safarisi''! Hamile kadınları vurmak için servet ödemişler!

Bosna Hersek’teki Saraybosna kuşatması sırasında zengin yabancıların para karşılığında sivilleri hedef aldığı "savaş turizmi" dehşeti, yeni belgelerle gün yüzüne çıktı. Hırvat gazeteci Domagoj Margetic'in kitabındaki iddialara göre; hamile kadınlardan çocuklara, en güzel kadınlardan genç kızlara kadar siviller belli tarifeler üzerinden "av" olarak hedef seçilmiş.

Modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması (1992-1996), sadece askeri bir operasyon değil, insanlık tarihinin gördüğü en sapkın organizasyonlardan birine de sahne oldu. Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, "Plati i Pucaj!" (Öde ve Ateş Et!) isimli kitabında, zengin yabancıların Sırp mevzilerine gelerek sivilleri keskin nişancı tüfekleriyle vurduğu "İnsan Safarisi" dehşetini belgeleriyle kaleme aldı.

Vahşetin Tarifesi: Hamile Kadınlar

110 Bin Mark Kitapta yer alan iddialara göre, kuşatma altındaki şehre hakim noktalara getirilen varlıklı silah meraklıları, hedef aldıkları kişinin profiline göre Sırp güçlerine ödeme yapıyordu. Kan donduran tarifede şu rakamlar dikkat çekiyor:

Orta yaşlı kadınları vurmak: 80 bin Alman Markı
Genç kadınları hedef almak: 95 bin Alman Markı
Hamile kadınları vurmak: 110 bin Alman Markı

Margetic, bu sapkın organizasyona katılanların "en güzel kadını kim vuracak" diyerek kendi aralarında yarışa girdiklerini ifade etti.

Kraliyet Ailesi Üyesi de "İnsan Avı"nda 

Dönemin Bosnalı istihbarat görevlisi Nedzad Ugljen’in belgelerine dayandırılan iddialar, dehşetin boyutunu daha da büyütüyor. Belgelere göre, bir Avrupa Kraliyet ailesi mensubu helikopterle bölgeye gelerek çocuklara ateş etmek istediğini dile getirmiş. Kuşatmayı bir "safari"ye çevirenler arasında İtalya, Rusya, ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinden zenginlerin olduğu öne sürülüyor.

İtalya’da Soruşturma, Lahey’de İtiraflar

Bu kan dondurucu iddialar sadece kitaplarla sınırlı değil. İtalya'daki Milano Savcılığı, geçtiğimiz yıl bu "av" seanslarına katılan vatandaşlarını belirlemek için soruşturma başlattı. Öte yandan, 2007 yılında Lahey’deki uluslararası mahkemede ifade veren ABD’li eski deniz piyadesi John Jordan da benzer manzaralara şahit olduğunu; gruplar içinden özellikle en küçük çocukların veya en çekici genç kızların hedef alındığını anlatmıştı.

Binlerce Sivilin Katili Keskin Nişancılar

Saraybosna kuşatması boyunca bin 601’i çocuk olmak üzere toplam 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin önemli bir kısmının, "oyun parklarını" bile hedef alan keskin nişancı ateşleriyle gerçekleşmesi, "İnsan Safarisi" iddialarının sahadaki en acı kanıtı olarak duruyor.

İHA

