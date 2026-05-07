Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçeceği iddiası Ankara kulislerini karıştırdı. Gazeteci Sinan Burhan’ın "Geçecek" iddiası sonrası, Cemal Enginyurt’tan "Eşi üzerinden tehdit ediliyor" çıkışı geldi. Telefonlarını kapatan Köksal cephesinden beklenen açıklama da geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan "saf değiştirme" iddiası, Türk siyasetinde son dönemin en sıcak başlığı haline geldi. TV100 ekranlarında Gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirilen "AK Parti'ye geçiş" iddiası, karşılıklı suçlamalar ve şok suçlamalarla büyümeye devam ediyor.

"Kaynaklarıma Güveniyorum: AK Parti’ye Geçecek"

Gazeteci Sinan Burhan, elindeki bilgilerin kesin olduğunu vurgulayarak, "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yakın zamanda AK Parti saflarına katılacağı kulisini paylaşıyorum. Kaynaklarım bu geçişin gerçekleşeceğini teyit ediyor" ifadelerini kullanarak fitili ateşledi.

Cemal Enginyurt: "Eşi Üzerinden Tehdit Ediliyor!"

Bu iddia sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan gündemi sarsacak bir çıkış geldi. Enginyurt, Köksal'ın siyasi bir karardan ziyade ağır bir baskı altında olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Burcu Köksal, eşi üzerinden tehdit edilerek istifaya ve AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor. Burcu Hanım’a sesleniyorum; hiçbir tehdide boyun eğme, bu kirli tuzağı boz!"

Barış Yarkadaş: "İstifa Etmeyecek Diyemem"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise ulaştığı kulis bilgilerinde Köksal’ın ve eşinin telefonlarının kapalı olduğuna dikkat çekti. Yarkadaş, belirsizliğe vurgu yaparak, "Kesin bir dille istifa etmeyecek diyemem" sözleriyle kapıyı açık bıraktı.

Burcu Köksal’dan İlk Yanıt: "Asla İstifa Etmem"

Gözlerin çevrildiği Burcu Köksal’ın sessizliğini ise Mustafa Yavuz’un paylaştığı bilgiler bozdu. Ankara Kalecik Belediye Başkanı’nı ziyareti sırasında kendisine yöneltilen "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Köksal’ın şu cevabı verdiği öğrenildi: "Asla CHP’den istifa etmem, bu söylentilere inanmayın."

Afyonkarahisar cephesinde yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi’nin alacağı tavır merakla bekleniyor.