  Mahmut Tuncer'in oğlu AK Parti'nin kilit ismişmiş!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. "Baba gölgesiyle huzur veren bir çınardır" diyen Tuncer’in, sadece bir "sanatçı oğlu" değil; AK Parti’nin en üst düzey karar organlarında görev yaptığı ortaya çıktı.

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mahmut Tuncer, bu kez halaylarıyla değil, oğlunun siyasi ve akademik kariyeriyle gündeme geldi.

Ünlü türkücünün oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in, babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşım, dikkatleri bir anda genç profesörün özgeçmişine çevirdi.

Duygusal Kutlama: "İyi ki Doğdun Babam"

Prof. Dr. Tuncer, babası Mahmut Tuncer ile çekilmiş bir karesini paylaşarak altına şu notu düştü:

"Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam."

Bu paylaşımın ardından Tuncer’in sadece başarılı bir akademisyen değil, aynı zamanda AK Parti yönetiminde stratejik bir görevde olduğu bilgisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AK Parti MKYK'da Üst Düzey Görev

İletişim Bilimi alanında kariyer yapan Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer'in, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olduğu öğrenildi. Tuncer aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Mehmet Umut Tuncer Kimdir?

Akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çeken Tuncer'in özgeçmişi başarılarla dolu:

Akademik Kariyer: 1981 Ankara doğumlu olan Tuncer, 2007'de başladığı akademik yolculuğunda 2025 yılında Profesör unvanını aldı. Ulusal ve uluslararası 32 yayını bulunuyor.
Bürokratik Görevler: 2020 yılında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. Üniversitelerde dekan yardımcılığından rektör danışmanlığına kadar pek çok idari görev üstlendi.
Siyasi Geçmiş: 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti Aydın 5. sıra milletvekili adayı olarak sahaya inmişti.

 

