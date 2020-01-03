Tam zamanlı çalışma tarih oluyor!

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu, Türkiye İş Kurumu’nun 2019 İşgücü Araştırma Raporu’nda, part time çalışmaya dair raporunu derledi.

Sektörler bazında part time çalışmanın durumuna da bakılan araştırmada, 2-9 istihdamlı işyerlerinin yüzde 6.9’unun bir başka deyişle 83 bin 606 işyerinin, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 13.4’ünün (14 bin 478 işyeri), artı 20 istihdamlı işyerlerinin yüzde 17.6’sının (17 bin 064 işyeri) part time çalışma yaptırdığı görüldü.

Part time (yarızamanlı) çalışma oranı yüzde 8’i aştı. İstanbul’da işletmelerin yüzde 20’si part time çalışmaya geçti. Hükümet, geçtiğimiz günlerde, 2020 yılında part time çalışmayla ilgili kolaylaştırıcı düzenleme yapmayı planladığını açıklamıştı.