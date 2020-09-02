THY ile Hava-İş'in anlaşmasına çalışanlardan tepki

Türk Hava Yolları (THY) ve yetkili Hava-İş Sendikası arasında imzalanan ve personel maaşlarından en az yüzde 30 en çok yüzde 50 kesinti içeren protokol çalışanlarca tepkiye neden oldu.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, HAVASEN Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, THY ile Hava-İş arasında imzalanan protokole işten çıkarmama konusunun net olmadığını belirterek, “Nisanda şirketin önerdiği protokol aynen kabul edilmiş oldu. Yani çalışan açısından ortada kazanım yok. Tüm personel beş aydır boşu boşuna kısa çalışma ödeneği ile çalıştı. O zaman niye beş ay kaybettik? Önemli sayıda personel ücretsiz izne çıkarılarak mağdur edildi. Protokolde personel ücretsiz izne çıkarılmayacak diye bir ifade yok” diye konuştu.

Koçak, "THY'nin 2021 sonuna kadar hiç uçmayacağı öngörülmüş ve tüm personelin kazanılmış hakları geri alınmış” dedi.

'BÜTÜN HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLDÜ'

Protokolun çalışanlar açısından sıkıntılı olduğunu belirten Koçak şöyle devam etti: “Protokol 2021 sonuna kadar devam edecek bir süreci kapsıyor. Bu sözleşmede 2021 sonuna kadar bütün haklar geriye götürülmüş durumda. En önemlisi THY'nin talebin artmasıyla birlikte artacak performansına, şirketin gelirlerindeki artışa göre personelin kayıplarının da ileriye götürülmesi öngörülmeliydi. İndirim oranlarının farklı olması adaletli değil. Bu 2018'de pilotlara verilen zamların geri alınması anlamına geliyor.”

'KABUL EDENLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Protokolün tamamına bakılınca tam zamanlı çalışmadan ne kastedildiği açıklanmadığını vurgulayan Seçkin Koçak, “Kesinlikle kısa çalışma uygulanmayacaktır ifadesi konulmamış. Hatta bir ay sonra geçilmesini engelleyecek hiçbir madde konulmamış. Protokolde karar yine işverene bırakılmış” dedi.

THY'nin personele gönderdiği mailde, “1 Eylül'de kabul edenlerle çalışmaya devam edeceğiz” denildiğini belirten Koçak “Biz bunu şöyle okuyoruz: İstihdamı koruma diye bir madde konulmuş ama ‘İşten çıkarma yapılmayacaktır' şeklinde net bir ifade konulmalıydı” diye konuştu. Koçak, protokolde ikramiye konusunun da net olmadığına dikkat çekti.



