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Türk-İş’in açlık sınırını açıkladı: Asgari ücreti geçti

Türk-İş’in açlık sınırını açıkladı: Asgari ücreti geçti

Türk-İş çalışmasına göre Mayıs ayında gıda fiyatları aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 16,07 arttı. Aynı ayda açlık sınırı 2.830,17 TL, yoksulluk sınırı 9.218,79 TL oldu. Açlık sınırı, 2.825,90 TL olan asgari ücreti aştı.

Türk-İş çalışmasına göre Mayıs ayında gıda fiyatları aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 16,07 arttı. Aynı ayda açlık sınırı 2.830,17 TL, yoksulluk sınırı 9.218,79 TL oldu. Nisan ayıda açlık sınırı 2.767,15 TL, yoksulluk sınırı 9.013,53 TL seviyesindeydi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Mayıs 2021 ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.830,17 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.218,79 TL,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3.435,22 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 392 TL ve yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) 1.277 TL artış gösterdi. Yılın sadece ilk beş ayı sonunda, aile bütçesine gelen ek yük ise 783 TL oldu.

Etiketler asgari ücret açlık sınırı Türk-iş
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