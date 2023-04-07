Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500'e çıkartılmasının ardından maaşların emeklilerin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşların emeklilere ne zaman ödeneceği de belli oldu. SSK'lılara ne zaman ödeme yapılacak? SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak. Emekli Sandığı ve Bağkur'lular ne zaman ödeme alacak? Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te yapılacak. Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise; - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan'da, - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da yapılacak.