CEO'nun maaşından yüzde 50 kesinti yapılacak

Havacılık sektörü üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Corona virüsün etkilerini tüm şiddetiyle hisseden havacılık sektöründe kitlesel işten çıkarma hazırlıkları yapılıyor.

İngiliz hava yolu şirketi Ryanair'ın Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, maaşından yüzde 50 kesinti yapacağını duyurdu. Açıklamada, 3 bin 500 kişinin işten çıkartılmasının da gündemde olduğu belirtildi.

O'Leary, geçen ay İngiliz hükümetinin ülkeye gelecek yolculara 2 hafta boyunca karantina zorunluluğu getirmesinin sadece gösteriden ibaret olduğunu söylemişti.

İngiltere'nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, geçen haftalarda turistlere 2 hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısı yapmıştı.

İngiltere'nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, 2 haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını belirtmişti.

British Airways'in sahibi olan İspanyol IAG'nin Üst Yöneticisi Willie Walsh ise İngiliz hükümetinin 2 haftalık karantina uygulanması yönündeki kararını yargıya taşıyabileceklerini söylemişti.