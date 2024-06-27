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Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Düşüş için tarih verdi

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Düşüş için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon konusunda Temmuz ve Ağustos aylarında daha hızlı bir düşüşün beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gri listeden çıkmak için istenilenleri yaptığını ifade ederek "Yapılan incelemede, son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz. Bizim beklentimiz iyi yönde çıkması. Çıkmazsa bunu siyasi bir neden olarak yorumlarız" dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

"Mehmet Bey Singapur'da. Biz de OECD'ye göre gri listede yer alıyoruz. Bizden istenilenler yapıldı. Kripto paralara karşı düzenleme isteniliyordu, biliyorsunuz o da Meclis'ten geçti. Yapılan incelemede, son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz. Bizim beklentimiz iyi yönde çıkması. Çıkmazsa bunu siyasi bir neden olarak yorumlarız. Biz teknik anlamda bir sıkıntı görmüyoruz.

NOT ARTIŞLARINA ETKİSİ OLABİLİR

Çıkmamak dünyanın sonu değil elbette. Esas olarak sizin dünyaya karşı yaptıklarınız önemli olan ama çıkarsak da olumlu bir şey bu tabii. Not artışlarına da etkisi olabilir elbette ama ülkeye bakış algısı konusundan önemli.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA DAHA DA HIZLANACAK

Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.

BÜTÜN AMACIMIZ SOSYAL REFAHI KALICI OLARAK ARTTIRMAK

Türkiye gerek bütçe açığında, gerek cari açıkta, gerek büyüme ve istihdam da doğru adımlarla ilerliyor. Merkez Bankası'nın 147.6 Milyar dolar rezervi var. Geçen yıl 90 Milyar dolar civarındaydı. Çok ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Artık sağlam bir zeminde enflasyonla mücadele edecek konumdayız. Bizim bütün amacımız sosyal refahı kalıcı olarak arttırmak. Dolayısıyla bu çerçevede bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşaa etme durumundayız.

OVP VERİLERİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ

Eylül'de planlama programımızı güncelleyeceğiz ama ana çerçeve değişmeyecek. Bir yılda Türkiye'de ve dünya da değişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında OVP'nin makroekonomik verilerini güncelleyeceğiz. Geçen yıl OVP'yi hazırlarken ortak akıla baş vurduk. Birçok kesime danışarak oluşturduk bu programı. Güncellerken de istişare ederek güncelleyeceğiz. Türkiye'nin yapısal dönüşümü, katma değeri yüksek bir ekonomi düşüncesi devam edecek."

Etiketler cevdet yılmaz ekonomi enflasyon
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