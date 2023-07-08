Damacana su fiyatı durdurulamıyor! Bir bardak su 60 kuruş oldu

Zam furyasından damacana su da nasibini aldı. 19 litrelik damacana suyun fiyatı 55 liraya yükseldi. Bir bardak suyun maliyeti 60 kuruşa çıktı.

Damacana suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, 1 bardak suyun maliyeti 60 kuruşa ulaştı. Boş damacana depozito fiyatı ise 120 liraya kadar çıkarken, bir damacana su ise 55 lirayı buldu.

TOPLAM FİYAT 150 TL'YE ÇIKIYOR

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatının geçen yıl 15 ile 30 lira arasında değiştiğini söyleyerek, "Bu sene artan maliyetlerle birlikte suyun fiyatı 35 ile 55 lira arasında değişiyor. Boş damacana için depozito fiyatları da benzer şekilde arttı. Onun da fiyatı geçen sene 70 ile 90 lira arasındaydı, şu an 120 liraya ulaştı. Bir kişi ilk defa damacana su alacaksa depozitoyla birlikte 150 lira gibi bir rakam ödemesi gerekiyor. Son gelen zamlardan sonra damacanadan doldurulan 1 bardak suyun fiyatı 60 kuruşa kadar ulaştı" dedi.

"MALİYETLER ARTTIĞI İÇİN GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİLMELİ"

Boş damacanaların dönüştürüldüğünü belirten Mert, "Müşterilerimizden ricamız, maliyetler arttığı için damacanaların geri dönüşümüne daha fazla önem vermeleri. Biz damacanaları alıp dönüştürüyoruz. Kullanılamayacak durumdaysa kesip ekonomiye kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız damacanaları kriter dışında kullanmasın. Damacanalar 70 doluma kadar kullanılıyor. Bu damacanalara meyve suyu gibi ürünler koyuluyor bu türler şeylerden uzak durulması gerekiyor" diye konuştu.

DHA