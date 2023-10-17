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Dev bankanın yatırım tavsiyeleri bunlar oldu

Dev bankanın yatırım tavsiyeleri bunlar oldu
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Tüm piyasalar ortadoğudaki savaşa odaklanmışken JPMorgan Küresel Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, jeopolitik risklere dikkat çekerek, yatırımcılara tavsiyesini açıkladı.

JPMorgan Küresel Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, Orta Doğu’daki çatışmalarla yükselen jeopolitik tansiyonun, zaten yüksek faiz oranları nedeniyle baskı altında olan riskli varlıklar için “ters bir rüzgar” olduğunu ve yatırımcıların güvenli liman aramaları gerektiğini söyledi.

16 Ekim’de bankanın müşterileri ile paylaştığı notuna göre Kolanovic artan jeopolitik risk, ucuz değerlemeler ve düşük pozisyonlanmayı gerekçe göstererek portföyündeki devlet tahvili ağırlığını yüzde 1 oranında artırdı.

Stratejist, tahvillerin dibi görüp görmediğinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini belirtti. Jeopolitik riskten korunma amacıyla ve reel tahvil getirilerinde beklenen geri çekilme nedeniyle emtia portföyünde altın ağırlığını artıran Kolanovic, hisseler için “piyasa altı getiri”, emtia için de “piyasa üzeri getiri” tavsiyesi verdi.

“Perakende, lüks, otomobil gibi döngüsel sektörlerin yanı sıra kimyasallar ve yarı iletkenler için de riskler devam ediyor” diyen Kolanovic, bankaların üçüncü çeyrek bilançolarının muhtemelen iyi geleceğini ancak karların dönüm noktasına yaklaştığını öngördü.

Etiketler JPMorgan tahvil ve altın tavsiyesi tahvil ve altın tahvil altın
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