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Dilimle karpuz dönemi başladı: Bakın dilimi ne kadar!

Dilimle karpuz dönemi başladı: Bakın dilimi ne kadar!

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda tanesi 100 lirayı bulan karpuz dilim ile satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 15 liradan satışa sunulan karpuzdan talep edenler, ortalama 90-100 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu parayı yüksek bulunlar sık sık 'Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?' diye sorunca Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 25-30 liradan tüketiciye satmaya başladı.

 ''VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ''
Demirbaş, yaptığı açıklamada, “Pazar eskisi gibi dolmuyor. Vatandaşların alım gücü düştü. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık” dedi. 

Etiketler karpuz fiyat
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