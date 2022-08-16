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Doğalgaz fiyatları için korkutan tahmin

Doğalgaz fiyatları için korkutan tahmin

Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4 bin doları aşabileceğini bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirterek, “Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4 bin dolar seviyesini geçecek” açıklamasında bulundu.

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğalgaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi.

ÇİN’E İHRACATTA ARTIŞ

Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Gazprom’un Çin’e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Avrupa’da yüksek düzeyde seyreden doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, “Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek” ifadeleri kullanıldı. (AA)

Etiketler doğalgaz fiyatları doğalgaz avrupa gazprom
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