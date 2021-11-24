Dolar, euro ve altında yükseliş durdu: Piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükselişini sürdüren dolar/TL 13.50'yi, euro/TL ise 15.20 seviyesini gördü. Döviz kurlarında yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor kıran dolar 13.50 TL seviyesini gördü. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahya'nın Türkiye'ye gelmesi ve 100 milyar dolarlık yatırım yapacağı söylemlerinin ardından dolar ve altında geri çekilme yaşandı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,98 TL'den, Euro 13,42 TL'den, Sterlin ise 15,98 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.789 dolar olan altında, gram altın 696/703, çeyrek altın 1.128/1.150, Cumhuriyet altını ise 4.629/4.686 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,23 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 665 dolardan, Ethereum ise 4 bin 286 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."