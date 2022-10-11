Dolar yine zirvede, altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü

Dolar kuru zirvedeki seyrine devam ederken altın fiyatları geriledi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Uluslararası piyasalarda dolar, ABD'de gücünü koruyan istihdam piyasasının Fed'in faiz artırımlarını yükselteceği beklentisini pekiştirmesinin ardından enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyrettiğini göstermesi beklenen TÜFE verisinin öncesinde yükselişini sürdürüyor.

ABD'de işsizlik, cuma günü açıklanan veriye göre beklentilerden fazla azalırken perşembe günü açıklanacak TÜFE'den beklenti, enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1 arttığını göstereceği yönünde.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, ABD'de açıklanacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113'ün üzerine çıkılması halinde 114,8'in direnç, 111,6'nın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,02 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den,

20,57 TL'den başlayan Sterlin 20,50 TL'den,

12,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,76 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5806 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0289 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.668 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.665 Dolar'dan,

996 TL'den başlayan Gram altın 995 TL'den,

1.602 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.600 TL'den,

6.592 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.582 TL'den,

11,74 TL'den başlayan Gümüş ise 11.60 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.241 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.080 Dolar'dan,

1.307 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.283 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 95,88 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,04 Dolar'dan işlem görüyor.