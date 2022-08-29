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Dolar zirvede, euro ve altın fiyatları çakıldı!

Dolar zirvede, euro ve altın fiyatları çakıldı!

Dolar zirve yolculuğuna devam ederken euro, sterlin ve altın fiyatları düşüşe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jakcson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylüldeki toplantıda faiz artış beklentisi belirsizliğini korudu.

Powell konuşmasında enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, bu hafta gözler çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.

Yurt içinde pazartesi dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek. Borsa İstanbul salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18.16 TL'den başlayan Dolar 18,19 TL'den,
18,09 TL'den başlayan Euro 18,06 TL'den, 
21,32 TL'den başlayan Sterlin ise 21,23 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz cuma günü, doların satış fiyatı 18,17 lira, avronun satış fiyatı ise 18,12 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.737 dolardan başlayan Ons altın 1.722 dolardan, 
1.015 TL'den başlayan Gram altın 1.007 TL'den, 
1.633 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.619 TL'den, 
6.719 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.658 TL'den, 
Gümüş ise 10,88 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise 
Güne 19.989 dolardan başlayan Bitcoin 19.879 Dolar'dan, 
1.483 dolardan başlayan Ethereum ise 1.452 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 98,89 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 100.22 dolardan işlem görüyor.

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