Dünya Bankası ile IMF Türkiye'de

Rutin yıllık gözlem temasları kapsamında geçen hafta önce Dünya Bankası sonra da IMF heyetinin Türkiye’ye geldiği bildirildi.

Mayıs ayı başında Ekonomi Gazetesi Dış haberler editörü Elif Karaca’ya konuşan IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, “Türkiye doğru yolda” mesajını vermişti.

TCMB’nin övgüyü hak ettiğini belirten Walsh, TCMB’nin para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat ettiğini, faiz oranlarını yüksek seviyeye getirdiğini, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiğini vurgulamıştı.

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil’in aktardığına göre uygulanmakta olan ekonomik program Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yakın takibinde. Buna göre geçen hafta önce Dünya Bankası sonra da IMF heyeti Türkiye’ye geldi. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Lakshmi Shyam-Sunder ve Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki geniş IMF heyeti ayrı ayrı ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle de bir dizi temasta bulundu.

IMF heyetinin ziyaretinin tüm üye ülkeler için yapılan yıllık rutin dördüncü madde ziyareti olduğu öğrenildi.

Ekonomi gazetesinin edindiği bilgiye göre, Dünya Bankası heyetinin başkan yardımcısı düzeyinde, alışılmışın dışında kalabalık IMF heyetinin de farklı uzmanlık alanlarından 12 kişiden oluşması bu kuruluşların uygulanmakta olan programa yoğun ilgisinin olduğunu gösterdi.

Dünya Bankası heyetinin döndüğü, IMF heyetinin temaslarının bu hafta da sürdürdüğü belirtilen haberde, IMF Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki heyette, Agustin Roitman, Farid Boumediene, Jiaxiong Yao’nun da bulunduğu 12 kişinin yer aldığı aktarıldı.

Geçen hafta TOBB başta olmak üzere mesleki örgütler ve hükümet dışı kurumlarla da dar kapsamlı da olsa görüşmeler yapıldı.