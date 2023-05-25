Ekonomist Atilla Yeşilada ''Erdoğan kazanırsa...'' deyip tahminini açıkladı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini değerlendirirken Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda Türkiye’nin 1970’lere dönebileceğeini iddia etti.

Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı Mesele Ekonomi Youtube yayınında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna dair değerlendirmelerde bulundu. Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda Türkiye’nin 1970’lere döneceğini ve büyük bir ekonomik krizin yaşanacağını söyledi ve “Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor” dedi.

Yeşilada’nın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

“Erdoğan seçimi tekrar kazanırsa iki seçenek var: Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor. 1970’lere döneceğiz. Benim babam TCMB Merkez Bankası Kambiyo bölümüne memur olarak girdi, müdür olarak da emekli oldu. O günleri çok iyi hatırlıyorum. İthalat izinleri var ilaç, yakıt gibi çok zorunlu mallar dışında ithalat giren dövize bağlıydı. Bazen yıllarca perma beklerdiniz. İkincisi; vatandaşların döviz bulundurması yasaktı. Mevduat hesabı bile açamazdınız. Bugünlere geri döneceğiz. İkinci olasılığın olma ihtimali daha yüksek. İç karartıcı olan birinci olasılık belki gelecek sene Türkiye’de ciddi bir şekilde yaşanabilir."

Zaten mevduat faizleri dün itibariyle 20 yılın zirvesine vardı. Ekonomist Mustafa Sönmez, bazı bankaların vatandaşa dövizini çekmemesi için yüzde 20 faiz teklif ettiğini söylüyor.

Yaz rahat geçer ama kışın 1970’lere döneceğimiz konusunda çok yüksek miktarda kaygı taşıyorum. Eğer bu politikalarda sebat edeceksek bizi 2001’i aratmayacak bir kriz bekliyor. O yüzden Erdoğan’ın bu yumuşak geçişi denemesinde fayda var. Ben şahsen bunu yapacağına dair bir işaret göremiyorum. Yerel seçimden sonra yapabilir dersek ekonomi o kadar dayanmaz.” (HABER MERKEZİ)

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