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Elektrikten sonra doğalgaza da büyük zam

Elektrikten sonra doğalgaza da büyük zam
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BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ'lerin kullandığı doğalgazın fiyatına yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan kamuoyu açıklamasına göre; 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile KOBİ'lerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam yapıldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarına göre Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'dan sonra en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı ifade edildi. 

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DHA

Etiketler doğalgaz zam sanayi kobi botaş
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