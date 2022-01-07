  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

16 ilde yapılacak yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Etiketler resmi gazete kamulaştırma acele acele kamulaştırma iller Adana Ankara Bartın Bilecik Denizli Gaziantep Hatay İzmir Manisa Karabük Kastamonu Kırıkkale Kilis Manisa Mersin Zonguldak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar 'kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın aldı başını gidiyor!
Pandemi bitiyor derken... DSÖ'den umutları yıkan açıklama
TOKİ'nin 133 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut kampanyası başlıyor!
WhatsApp'tan herkesi sevindirecek yeni özellik
TikTok fenomeni savcı görevden uzaklaştırıldı
Kilo vermenin en kolay yolu... İşte iştah kesen yiyecekler
Metropoll ''kararsız'' seçmenin tercihini açıkladı
Kış geri döndü! Yağışlar fena vuracak
Rasim Ozan Kütahyalı: ''2023'te seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek''
Mahfi Eğilmez'den ''telefonunu çıkar'' diyen vatandaşa unutlmayacak cevap