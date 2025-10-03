Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

  1. Anasayfa
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği kira artış oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon eylül ayında yüzde 3.23 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. 

Eylül ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla birlikte Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu. 

Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 38,36 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Ekim ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. 

Ekim 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 38,36 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.754 TL
Zamlı kira bedeli: 20.754 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 38,36 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 7.672 TL
Zamlı kira bedeli: 27.672 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 38,36 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 11.508 TL
Zamlı kira bedeli: 41.508 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 38,36 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 15.344 TL
Zamlı kira bedeli: 55.344 TL

