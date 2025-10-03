  1. Anasayfa
TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon eylül ayında yüzde 3.23 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasanın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 32.31 olmuştu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %36,06 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Eylül 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %4,62 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu. 

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Eylül 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,86 arttı, aylık %3,34 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Eylül 2025

Etiketler tüik eylül 2025 enflasyon rakamları
