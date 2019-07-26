Erdoğan fındık taban fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada, fındık taban fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatın 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için fiyatın 16,5 lira olarak belirlendiğini söyledi.

"Fındık üreticisine müjde vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:



"Buradan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticimize müjde vermek istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği ekleyince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 ,5 lira arasına gelmiş oluyor."