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  2. Ekonomi
  3. 19 Ocak 2019 15:17

Eski Bakan Şimşek'in market arabası olay oldu

AK Parti Hükümeti'nin eski bakanlarından Mehmet Şimşek'ten 'Eski Bakan market arabasını dolduramadı' haberi için bir açıklama yaptı.

Eski Bakan Şimşek'in market arabası olay oldu
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Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sözcü'de "Eski Bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösterdi. Söz konusu haberi üzülerek okuduğunu belirten Şimşek, "Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım" dedi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın "Eski Bakan market arabasını dolduramadı" başlığıyla yayımlanan haberinde "Başbakan eski Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir markette alışveriş yaptı. Önce fiyatları inceledi. Sonra 2 kutu ketçap, 3 çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak çıktı" ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu habere ilişkin olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

— Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesi incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir.

 

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