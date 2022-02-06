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Esnafın zam isyanı: Faturaları camlara asmaya başladılar

Esnafın zam isyanı: Faturaları camlara asmaya başladılar

Yeni yılla birlikte gelen zamlar esnafı da isyan ettirdi. Bazı işletmeler elektrik faturası tutarını camına asarak bu duruma tepki gösterdi.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi.

Esnaflar, yüksek gelen elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarak zamlara tepki gösterdiler. 

"ESNAFI DA ÜLKEYİ DE BİTİRDİLER!"
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından esnafın elektrik faturalarına isyanını paylaştı.

Çelik, esnafın elektrik faturasını camlarına astığı görseli paylaşarak "Burası Bahçelievler, esnaf gelen elektrik faturası tutarını camına asarak isyanını dile getiriyor! Esnafı da ülkeyi de bitirdiler! Tek çare seçim” yorumunda bulundu" dedi. 

Etiketler istanbul esnaf elektrik faturası
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