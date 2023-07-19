  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı

Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı

Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı
Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 seviyesinde kayıtlar geçti. AB'de ise mayısta yüzde 7,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Açıklanan rakama göre; Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 olarak ölçüldü.

AB'de ise mayısta yüzde 7,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,35'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,31'i hizmetler, yüzde 1,42'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, haziranda Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya'da yüzde 11,3 ve Çekya'da 11,2 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 6,7, Almanya'da yüzde 6,8 ve Fransa'da yüzde 5,3 olarak tespit edildi.

 

Etiketler euro euro bölgesi enflasyon enflasyon rakamları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın ''alakam yok'' dediği SADAT bakın nereden çıktı!
Bu da Defne Samyeli'nin ''zamlara'' itirazı: ''Maaş öder gibi...''
Süper Lig fikstür çekimine katılan isimler şaşkınlık yarattı: ''Ne alaka?''
Tatilciler dikkat! Yeni ''sahil'' virüsü hızla yayılıyor
Uyanıklar iş başında! İkinci el otomobilde yeni fiyat oyunu
İstanbul'da ev sahibi cinayeti: Kiracısını sokak ortasında öldürdü!
GSS primleri de zamlandı ! İşye yeni GSS prim miktarı
Selçuk Geçer Dolar için yeni tahminini açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür'ü çileden çıkartan deprem tahmini
Soylu'nun seçim vadi ortalığı karıştırdı: Trafikte ceza yağıyor!