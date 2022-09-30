Euro Bölgesi'nde enflasyon uçtu!

Temmuz'da 8.9, Ağustos'ta 9.1'e çıkan Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında yeni bir rekor kırdı.

AB İstatistik Kurumu Eurostat'a göre 19 ülkeli ortak para birimi bölgesinde yıllık enflasyon oranı, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarındaki yüzde 40.8'lik şaşırtıcı artışa koşut, yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 10'a çıktı.

Euro bölgesi yıllık enflasyon oranı, Ağustos ayında yüzde 9,1 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında bu rakam beklentinin üzerinde yüzde 10’a yükseldi. Böylelikle, bugüne kadar kaydedilen en yüksek enflasyon seviyesine de ulaştı.

19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuz'da 8.9, Ağustos'ta 9.1'e çıkan enflasyon eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Aylık enflasyon verisinin ise yüzde 0,3 olduğu belirtildi. Ağustos ayında bu rakam yüzde 0,6’ydı.