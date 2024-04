Evlilik hazırlığı yapanlara beyaz eşya uyarısı: ''Bir an evvel alın''

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, beyaz eşya fiyatlarında artış olacağını belirterek, ''Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da, kuru da takip ediyoruz. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların artarak devam edeceğini gösteriyor. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride taksit sayısında azalma sıkıntısı yaşayabilirler ya da taksitler daha maliyetli hale gelebilir'' dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD) 2024 yılı ilk çeyreğinin değerlendirmesini yapmak için basın toplantısı düzenlendi. Şişli’de özel bir otelde düzenlenen basın toplantısına, TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, TÜRKBESD Yöneyim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yavuz ve Semir Kuseyri katıldı. Sağın, toplantıda açıklamalar yaparak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İÇ PAZARDA GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 28’LİK BİR ARTIŞ VAR"

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "Türkiye beyaz eşya dünyası, ilk çeyreği iki yönlü geçirdi. İç pazarda yukarıya doğru, ihracatta ise aşağıya doğru. İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28’lik bir artış var. Aynı zamanda ihracata baktığımız zaman ise yaklaşık 5 puanlık bir küçülme gördük. Bu 5 puanlık küçülme aslında son birkaç çeyrektir devam eden trendin son aşaması oldu. Özellikle Avrupa pazarındaki küçülme, tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesi ve alışverişten soğuması yüksek ihracat hassasiyeti olan bizim sektörümüze, özellikle Avrupa ihracatı neredeyse yüzde 70’lere varan toplam ihracat içerisindeyse sektörleri ciddi etki etti. Dolayısıyla buradaki kayıp birkaç çeyrektir devam ediyor. İç pazar dinamizmi ise elbette Türkiye'nin kendi dinamikleriyle gayet olumlu şekilde devam ediyor. Hane sayısındaki artış, yeni hanelerin kurulması ve aynı zamanda Tüketicinin fiyat artışlarından çekinerek veya taksit sayılarındaki azalma ihtimalini görerek mümkün olduğunca ötelememesi ihtiyacını bu rakamları iç bazı açısından belirleyici oldu. İki rakamı bir araya koyunca toplam rakama baktığımızda ise biz şu ana kadar üretimimize geçen seneyle mukayese ettiğimizde negatif bir yansıma olmadı. Üç aşağı beş yukarı aynı seviyedeyiz geçen senenin ilk üç ayıyla. Dolayısıyla istihdamı koruduk diyebiliriz" dedi.

"TAKSİTİ ORTADAN KALDIRMAK TÜKETİCİLERİ DAHA VERİMSİZ TERCİHLER YAPMAYA YÖNLENDİREBİLİR"

Bankaların taksit sayılarının düşürmesinin sektöre yansımalarını değerlendiren Sığın, "Satın alma açısından baktığınız zaman da hanenin harcamasının önemli bir kısmını temsil ediyor ilk baştaki harcamalar. Dolayısıyla bu kadar büyük harcamaların ve bu kadar uzun süre haneye hizmet eden ürünlerin daha iyi taksit sayılarıyla alınması, elbette tüketici açısından hem manalı, mantıklı hem de destekleyici. Çünkü taksitleri ödemek çok daha kolay. Aynı zamanda artık modern yaşam içerisinde, evinizde, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırınınızın olması bir lüks değil bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunların yenilenme zamanının gelmesi artık ömrünü doldurmuş ürünlerin daha enerji birimine ve değiştirilmesi hanenin çok doğal bir ihtiyacı. Dolayısıyla taksit burada tüketicinin bu yenilemeyi yaparken daha rasyonel davranmasını ve daha verimli, daha iyi ürünleri hem teknolojik olarak hem de enerjik bir kaynak verimliliği olarak en iyi ürünleri seçmesine sebep oluyor. Taksiti ortadan kaldırmak bu konuda tüketicileri daha verimsiz tercihler yapmaya yönlendirebilir. Çünkü şöyle örnek vereyim; 9 taksit ile 6 taksit arasında bir ürünü almak arasında taksit büyüklükleri açısından yüzde 50 fark var. Bu çok büyük bir fark, haneyi ciddi şekilde etkileyecektir" diye konuştu.

"FİYATLARIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beyaz eşya sektöründe hareketlilik yaşanmasının doğal olduğunu belirten Gökhan Sığın, enflasyonun yükselmesinden kaynaklı beyaz eşya fiyatlarının da ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade etti. Sığın, "Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da, kuru da takip ediyoruz. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların bir müddet daha eskisi kadar hızlı olmasa bile artarak devam edeceğini gösteriyor. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride hem taksit sayısında azalma sıkıntı yaşayabilirler ya da taksitler daha maliyetli hale gelebilir. Elbette fiyat artışları da olmaya devam edebilir. Çünkü malzeme fiyatları özellikle demir çelik ve petrol türevi gibi önemli satın alma hacmini oluşturan malzemelerin fiyatları uluslararası piyasalarda yabancı para biriminden oluşuyor. Türk parasının değer kaybı buralarda direkt maliyeti haline geliyor. Bunlardan kendilerini korumak istiyorlarsa ihtiyaçlarını geciktirmesinler. Finans kurullarının yılsonu kurları ve yılın ortalama kurlarına yönelik beklentileri şu anda bulunduğumuz seviyeden yukarıda. Dolayısıyla bu hiç olmazsa yabancı paralı maliyetli malzemelerimizin pek çoğunda maliyetlerin zaman içerisinde bu şekilde artacağını gösteriyor. Diğer taraftan da taksit sayısından da bahsettim. Yani şu anda çok sınırlı sayıda banka sadece 9 taksit yapıyor. Pek çoğu yapmıyor diye gözlemliyoruz. Bu da zaten brim ödemelerini arttıran bir gerçek. Bunların ikisini bir araya koyduğumuz zaman bir an evvel ihtiyaçlarını gidersinler söylediğim gibi ihtiyaç ürünleri bunlar. Kimse evin ikinci buzdolabını almıyor, ikinci çamaşır makinesini almıyor" ifadelerini kullandı.

DHA