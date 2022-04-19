Faik Öztrak'tan ''bayram ikramiyesi'' tepkisi: Milleti gündemine almayanı, Millet de gündemine almaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mayıs 2018 ile Mart 2022 tarihleri arasında TÜİK verileri üzerinden emeklilerin bayram ikramiyesinin en az ne kadar olması gerektiğini, sosyal medya hesabında paylaştığı grafik ile açıkladı.

Öztrak'ın paylaştığı grafiğe göre; Mart 2022 tarihinde emeklinin bayram ikramiyesi en az 2 bin 422 TL olması gerekiyor.

Paylaşımında, alım gücünü işaret eden Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çarşı, pazar yangın yeri. Bu bayramda 'emeklinin bayram ikramiyesini 4253 lira yapın' dedik. Olmaz dediler. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş. Milleti gündemine almayanı, millet de gündemine almaz.”