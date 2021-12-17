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  3. Fatih Portakal 2022 asgari ücreti böyle eleştirdi: 4250 TL olsa ne olur?

Fatih Portakal 2022 asgari ücreti böyle eleştirdi: 4250 TL olsa ne olur?

Fatih Portakal 2022 asgari ücreti böyle eleştirdi: 4250 TL olsa ne olur?

Gazeteci Fatih Portakal, alım gücünün düştüğüne vurgu yaparak dün açıklanan asgari ücreti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yapılan toplantıda asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklamıştı. Gazeteci Fatih Portakal bugün sosyal medya hesabından, gittiği dükkân sahiplerinin kendisini zamlara karşı uyardığını söyledi. "Markete girdim et aldım. Fiyatı ay sonuna kadar sabitlemişler. Biraz fazla alın dedi.

Ocak başı zamlıymış. Yandaki hazır yemekçiye girdim. Zamlardan dolayı mönüyü kaldırmışlar. Yanındaki kahveciye uğradım Türk kahvesi 13,5 TL. Ay başında zam var dedi. Ne diyebilirim?" diyen Portakal devamında şöyle dedi:

"Zamlar sağanak yağmur gibi gelecek belli. Asgari ücret 4250 TL olsa ne olur? Alım gücü düşecek. Bahar aylarını düşünemiyorum."

Etiketler fatih portakal alım gücü zam
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