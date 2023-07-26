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Fed kritik faiz kararını açıkladı

Fed kritik faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (FED)faiz kararını açıkladı. FED politika faizini 25 baz puan artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Etiketler fed faiz karar
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