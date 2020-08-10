Dolar 7,30'u çeyrek altın 800 TL'yi aştı!

Geçen hafta piyasada yaşanan ve etkileri süren kur şokunun ardından dolar/TL haftaya 7,30, avro/TL 8,60'ın üstünde başladı. Piyasa bugün mayıs dönemine ilişkin işsizlik verilerini izleyecek. Merkez Bankası piyasaya verdiği Türk Lirası'nı kısarak TL'yi değerli hale getirmeye çalıştı.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar Türkiye'de ise sert yükseliyor. 4 Ağustos Salı gününü 6.89 seviyesinde tamamlayan dolar/TL daha sonra sert yükselişe geçti.

Çarşamba ve perşembe günleri yükselişini sürdüren kur, cuma günü 7.37'yi görerek tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışına gitmesi ile bu seviyeden geri çekilen dolar, cuma günü en düşük 7.12 seviyesini gördü ancak burada tutunamadı ve haftayı 7.29 seviyesinde tamamladı. Kur pazartesiden cumaya yüzde 5.8 yükseldi.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3000 liradan, avro 8,6220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,2980 liradan alınan dolar, 7,3000 liradan satılıyor. 8,6200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6220 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4830 lira olmuştu.

AVRO 8,70’İ AŞMIŞTI

Geride kalan haftada avro/TL de dolar kuru gibi bir seyir izledi. Bayram nedeniyle haftanın ilk işlem günü olan salı gününü 8.15 seviyesinde kapatan kur cuma günü haftayı 8.58 TL seviyesinde tamamladı. avro haftanın son işlem gününde 8.72 seviyesine kadar yükselmişti.

ALTINA TALEP ÇOK GÜÇLÜ

Corona salgınında ikinci dalga endişeleri ile yükselişe geçen altın fiyatları haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Dış piyasada ons altında, iç piyasada dolarda yaşanan yükselişten destek bulan altın fiyatları hemen hemen her gün rekor kırdı. Pazartesi günü 441 TL olan gram altın cuma günü 488 TL'ye kadar yükseldikten sonra ons fiyatında yaşanan gevşeme ile birlikte 475 TL seviyesine kadar çekildi. Yerel piyasada ise vatandaş talep sonrası kuyumcularda fiziki altın bulmakta zorlandı.

Altın fiyatlarındaki hızlı değişim ise bu hafta da devam ediyor. Altının ons fiyatı 2 bin 33 dolar.

İstanbul serbest piyasada altının alış ve satış fiyatları şöyle;

Gram altın 480 – 490 TL

Çeyrek altın 784 – 821 TL

Tam altın: 3127 – 3257 tl

Altın fiyatlarındaki yükselişte korona virüsü salgını, merkez bankalarının piyasaya çok büyük miktarlarda likidite sürmesi, ABD-Çin gerilimi gibi faktörler rol oynuyor.