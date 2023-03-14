Fırıncılar açıkladı: Ramazan pidesi kaç lira olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 10 lira olabileceğini söyledi.

Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları merak konusu oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklama yaptı.

Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

EKMEĞE ZAM VAR MI?

Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.

3 İLDE PİDE FİYATI BELLİ OLDU

Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.



İzmir'de ise geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.

Uşak’ta 330 gram pide 10 TL, 450 gram pide 15 TL’den satılacak.